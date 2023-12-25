Колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс звернувся до Конгресу США із закликом надати Україні більше допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.Ставрідіс зазначив, що половина російської армії була знищена, при цьому жоден американський солдат не був убитий та навіть підданий ризику, і країна зробила це, витративши "еквівалент 5 відсотків" річного оборонного бюджету США."Ми повинні надати Україні військову підтримку. Їхня справа справедлива. Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Тому я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", – заявив він. Допомога Україні від США1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".Також відомо, що у США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою, що закладено в закон. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.