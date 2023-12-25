Завтра погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ на деяких територіях північної частини країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укргідрометцентр”."Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів", – інформують в повідомленні. Завтра очікується західний, південно-західний вітер до 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с."Температура вночі +1+6, вдень +6+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 тепла", – підсумували в "Укргідрометцентрі".

Фото: погода на території Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)Рекордно тепла погода в ЄвропіЗауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.