Можливі переговори президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин, від економіки до нацменшин.Про це сказав заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Інтерфакс-Україна”."Про наші двосторонні відносини – а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", – сказав він, відповідаючи на запитання, про що можуть бути переговори.Жовква нагадав, що в Україні було ухвалено рамковий закон про нацмнешини відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, імплементували всі, крім однієї рекомендації."Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", – сказав Жовква.Позиція УгорщиниМинулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.Зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.Раніше Угорщина погрожувала блокувати вступ України до ЄС. Однак 14 грудня під час саміту лідери ЄС ухвалили рішення почати переговори про вступ України.Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що жодного разу не говорив з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню проти РФ.Зеленський заявив, що він мав питання до Орбана, які стосувались блокування Угорщиною вступу України до ЄС. Під час зустрічі в Аргентині президент Володимир Зеленський попросив Віктора Орбана назвати хоча б одну причину блокувати вступ України до ЄС.