Сьогодні, 25 грудня, по усій країні можливий мокрий сніг з переходом в дощ. Подекуди ожеледь та пориви вітру. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно. Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, мокрий сніг з переходом в дощ", – пише пресслужба.Подекуди на дорогах країни ожеледиця. Зазначається, що вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.Температура: на заході коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +9 до +12 вдень; на півночі коливатиметься від -4 до -1 вночі й від +5 до +8 вдень; на півдні коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +7 до +11 вдень; на сході коливатиметься від -5 до 0 вночі й від +1 до +4 вдень.

Фото: погода на 25 грудня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі від 0 до -5, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі -1 – -3, а вдень +6 – +8."Вдень 25 грудня пориви вітру 17-22 м/с.I рівень небезпечності", – попередили в Укргідрометцентрі. Попередження про негоду "25 грудня у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – пише гідрометцентр.

Фото: попередження про негоду, 25 грудня (meteo.gov.ua)Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Укргідрометцентрі попереджали про сніголавинну небезпеку на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.