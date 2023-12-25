Італійська археологічна група представила результати дослідження наскельних малюнків, вік яких сягає 5 000 років і які були виявлені в 2005 році в Сахарі.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про недавні археологічні відкриття та дослідження Ancient Origins.На одній із цих картин зображено дитину між своїми батьками, зірку на сході та дві тварини, що викликає асоціацію з біблійним сюжетом про народження Ісуса Христа.Вчені вважають цей малюнок найдавнішим зображенням вертепу, будь-коли виявленим. Живопис знаходиться на стелі невеликої порожнини у скелі, яку назвали "Печерою батьків". Вона розташована на території Єгипту між плато Гільф аль-Кебір та долиною Нілу."Це дуже незабутня сцена, яка справді схожа на різдвяний вертеп, але вона передує йому приблизно на 3 000 років" – заявив Марко Мореллі, геолог, директор Музею планетарних наук у Прато (Італія).

Наскальний малюнок із зображенням народження Ісуса Христа (фото: Ancient Origins)В останньому звіті також зазначається, що зображення наскального живопису виконані при використанні червонувато-коричневої охри. Одне із зображень тварин є левом без голови, який трактується як символ Христа. На цій же картині дитина зображена трохи піднесеною до небес, можливо, символізуючи народження або вагітність, як вказують автори дослідження.Вертеп – це печера, пов’язана з народженням Ісуса відповідно до Писань. В Євангелії від Матвія розповідається, що три мудреці пішли за висхідною зіркою, яка привела їх до місця народження Ісуса у Віфлеємі.Читайте також, чи буде гріхом, якщо святкувати Різдво двічі – 25 грудня і 7 січня.Нагадаємо, що вчені засумнівались у місці народження Ісуса Христа.