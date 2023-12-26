Тренерський штаб національної команди України з біатлону визначився з переліком спортсменів на четвертий етап Кубка світу 2023/24 у німецькому Обергофі.Про це заявив головний тренер української збірної Юрай Санітра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне Спорт”."Синьо-жовті" повезуть до Німеччини 5 біатлоністів. Місце в заявці втратить Тарас Лесюк, який на старті сезону жодного разу не зумів фінішувати в топ-40 змагань.У порівнянні з етапом у швейцарському Ленцергайде зберегли місця в заявці четверо – Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Артем Тищенко. Замість Лесюка Санітра зробить ставку на Віталія Мандзина. 20-річний українець цього сезону на рівні Кубка світу ще не виступав.У попередньому сезоні Мандзин двічі змагався в складі першої команди. Найвищий результат – 78-ме місце в спринті у французькому Ансі. У нинішньому ж сезоні український біатлоніст виступав у Кубку IBU. Там він зумів посісти 8-ме місце в норвезькому Шушені (спринт).Результати українських біатлоністів у сезоні 2023/24Залікові очки впродовж трьох етапів завоювали троє українців. Найкращий результат – Підручний (72 пункти).Найвище місце в індивідуальних гонках – 19-те – здобув він же. Підручний у гонці переслідування в австрійському Гохфільцені припустився лише двох промахів. Натомість Дудченко та Тищенко взяли лише по три очки. Обидва набрали бали в шведському Естерсунді.Найкращий результат збірної України – 5-те місце за підсумками естафети в Гохфільцені. У складі "синьо-жовтих" змагалися Тищенко, Підручний, Прима та Дудченко.До слова, раніше штаб жіночої збірної України змінив склад на етап в Обергофі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.