Камери відеоспостереження виконують важливу роль в забезпеченні безпеки та охорони об’єктів. Разом зі спеціалістами контрол магазин детально розберемо, які функції виконують камери відеоспостереження, на що звернути увагу при їх виборі та як пролонгувати термін їх придатності.

Функції камер відеоспостереження

Серед основних функцій таких приладів виділяють:

Візуальний нагляд. Камери забезпечують постійний нагляд за об’єктом чи територією. З їх допомогою вдасться відстежувати переміщення людей, тварин, транспортних засобів.

Виявлення порушень. Завдяки встановленню камер відеоспостереження, можна виявити потенційних порушників, запобігти незаконному вторгненню на територію, запобігти крадіжкам, вандалізму, порушенню правил безпеки.

Допомога при розслідуванні. Завдяки використанню камер відеоспостереження можна надати суду відеодокази у справі розслідування крадіжки чи вандалізму.

Забезпечення взаємодії з представниками охорони. Камери відеоспостереження часто підключають до системи охорони. Це дозволяє оперативно реагувати на події, які відбуваються на території певного об’єкта, що охороняється.

При виборі камер відеоспостереження важливо враховувати багато факторів. На які саме фактори звернути увагу, розглянемо далі.

На що звернути увагу при виборі камер відеоспостереження

Оцінка ризиків

Перш за все, треба оцінити потенційні ризики які є в охороні певної території чи об’єкта. Це допоможе зрозуміти, які існують загрози, та на які фактори треба звернути увагу при виборі обладнання відеоспостереження.

Визначення потреби

Далі варто визначити потреби в обладнанні. Відповідно до оцінки ризиків, визначають, які саме функції повинна виконувати та чи інша камера відеоспостереження, яку буде встановлено на конкретному об’єкті.

Вибір обладнання

Наступним кроком буде безпосередньо вибір обладнання. Треба враховувати технологічні особливості кожної камери. Рекомендовано враховувати технічні параметри, серед яких:

Роздільна здатність відео. У сучасних системах відеоспостереження цей показник може становити від 1280х20 (720р) пікселів, до 7680х4320 пікселів (4К). Чим вище буде вказаний параметр, тим краща буде якість зображення.

Сенсори руху. Завдяки сенсорам можна зекономити на використанню електроенергії під час використання камери, адже вона буде вмикатися та вимикатися автоматично. Також сенсори допомагають, виявити потенційно підозрілі ситуації, записувати відео лише під час якогось руху (рух людини, транспортного засобу, тварини, об’єкта) на певній території.

Оптичний зум. У сучасних камерах відеоспостереження може використовуватися оптичний зум з можливістю збільшення картинки до 5х, без втрати якості зображення.

IЧ-підсвічування. Деякі камери відеоспостереження обладнані інфрачервоним підсвічуванням, що дозволяє проводити запис відео навіть у цілковитій темряві.

Хмарні технології. Деякі системи відеоспостереження можуть працювати за допомогою хмарних технологій. Це дозволяє зберігати всі отримані відеозаписи в “хмарному середовищі”, тобто на віддаленому сервері. Доступ до цих відео можна отримати в будь-який момент, з будь-якого місяця, де є підключення до мережі інтернет.

Можливість віддаленого керування. У деяких сучасних камерах відеоспостереження є можливість керування завдяки спеціальному додатку, встановленого на смартфоні користувача. Це дозволяє користувачеві проводити керування камерами спостереження у віддаленому режимі. Потрібно лише підключення до мережі інтернет. Такі пристрої називають IP-камерами.

Інсталяція та обслуговування

При вибору камер відеоспостереження також треба приділити увагу цим процесам. Треба переконатися, що пристрій можна легко встановити на певну локацію. Також варто подивитися, чи для обслуговування конкретного обладнання не знадобляться спеціалізовані інструменти та комплектуючі.

Сам процес встановлення системи відеоспостереження для дому чи бізнесу займає від 2 до 5 годин.

Для пролонгування строку дії обладнання для відеоспостереження, варто використовувати захисні кожухи, стабілізатори напруги, міцні стійки та кріплення.

Дотримання вищезазначених правил та рекомендацій від спеціалістів магазину Contorl ua, допоможе вибрати обладнання, як задовольнить всі цільові потреби кожного замовника.