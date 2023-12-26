Вершкове масло – продукт, який усі їдять майже кожного дня. Однак, варто знати, що відбувається з організмом при щоденному вживанні продукту.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт EatingWell.Вплив на організмДієтолог Лорен Харріс-Пінкус назвала вершкове масло продуктом, "який вимагає нюансів під час оцінки його харчової цінності"."Зазвичай я уникаю називати продукти корисними чи шкідливими, і я вважаю за краще з’ясовувати, як певна їжа вписується у контекст загального здорового харчування", – зазначила вона.А дієтолог Елізабет Шоу акцентувала, що у вершкового масла все ж є деякі позитивні якості. Воно є джерелом дієтичного жиру, який слід вживати помірних кількостях та разом з іншими продуктами, багатими поживними речовинами, у вашому раціоні.Загальне збалансоване меню є ключем до підтримки здорового обміну речовин.Коли ви часто їсте вершкове масло, то ось що відбувається з організмом: ви споживаєте більше калорій отримуєте невелику кількість корисних поживних речовин збільшуєте споживання насичених жирівФахівці стверджують, що вершкове масло – один з найбагатших джерел насичених жирів в раціоні, які за надмірного споживання збільшують ризик серцево-судинних захворювань.Як обрати маслоМасло може мати жирність 82,5%, 72,5% і 63%. Якщо жирність нижча, то такий продукт вже не може називатися маслом.Також необхідно звертати увагу на ціну: дешевші варіанти швидше за все говорять про те, що перед вами не масло, а підробка з додаванням рослинної сировини.Крім жирності й ціни, обов’язково вивчіть його склад. У хорошому вершковому маслі може бути вказано тільки вершки або молоко.Важливо не купувати масло на стихійних ринках, якою б привабливою не здавалася ціна. Все тому, що можна купити неякісний продукт та нашкодити здоров’ю. Раніше ми повідомляли, як швидко розм’якшити масло до кімнатної температури.Також ми писали, як швидко відрізнити натуральне масло від підробки.