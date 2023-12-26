В Україні сьогодні, 26 грудня, знову потеплішає, очікується до +14 градусів. У деяких регіонах можливий невеликий дощ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр. Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.Вдень у північній та північно-східній частинах країни помірний дощ, на решті території без істотних опадів.Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура вдень +6+11 тепла, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 градусів.

Фото: погода в Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)Погода у Києві та областіУ столиці та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень дощ.Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура по області вдень +6+11 тепла, у Києві +8+10 градусів.Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. Пориви вітру 15-20 м/с, I рівень небезпечності - жовтий.Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.Нагадаємо, синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.