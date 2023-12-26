Українська журналістка Раміна Есхакзай заявила, що останній рік стосунків з адвокатом Євгеном Проніним вона не була щасливою. Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск шоу блогерки “30+”.Раміна Есхакзай розкрила подробиці розриву з колишнімХоч і пара домовилася нічого не розповідати про їхнє попереднє особисте життя, Раміна все ж вирішила поділитися деякими деталями, які раніше ніколи не озвучувала.

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним (фото: instagram.com/raminalalala)Так, з’ясувалося, що Євген постійно запрошував їхніх друзів на посиденьки, тоді як Есхакзай хотіла проводити час удвох."Постійно ці друзі, а я хочу побути з людиною один на один. Я йому колись казала: "Слухай, я розумію, що ти їх любиш, але я хочу побути лише з тобою". Ці люди були класні, але хотілось якогось тепла", – зізналась блогерка.

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним (фото: instagram.com/raminalalala)Авторка YouTube-каналу RAMINA (екс-"Ходят слухи") сказала, що єдиним моментом, коли вони могли побути разом, був відпочинок на Мальдівах, де Євген зробив їй пропозицію, але цього було недостатньо.На думку Раміни, відчуття самотності, коли перебуваєш у стосунках, є одним із найстрашніших.Тому з майбутнім партнером журналістка не хоче повторювати таких помилок. Нагадаємо, що Раміна перебувала у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним протягом п’яти років.Півтора роки тому юрист освідчився інтерв’юерці. Проте, у середині квітня 2023 року Есхакзай оголосила, що вони з нареченим прийняли рішення розійтися.Нещодавно ми писали, що Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею.Також ми розповідали, що Женя Кот вперше стане батьком.