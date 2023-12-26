Вуглеводи обов’язково мають бути присутні у раціоні людини, бо вони необхідні організму. Однак треба розуміти, що існують “цільні” вуглеводи та “рафіновані”. Саме останні можуть бути небезпечні для нашого здоров’я.Що треба знати про вуглеводи та які продукти з ними варто обирати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.Як зазначає фахівець, не усі вуглеводи однаково корисні. Існує багато різних типів продуктів, що містять вуглеводи, і вони можуть відрізнятися за своїм впливом на здоров’я.Іноді вуглеводи поділяють на "прості" та "складні", або "цільні" та "рафіновані"."Цільні вуглеводи піддаються мінімальній обробці та містять клітковину, яка міститься в їжі в природному вигляді, тоді як рафіновані вуглеводи піддаються більшій обробці, і з них видаляється або змінюється природна клітковина", – пояснює Ольга Безугла.Приклади цільних вуглеводів: Овочі Кіноа Ячмінь Бобові Картопля Цільні зерна Овес КартопляРафіновані вуглеводи: Підсолоджені цукром напої Білий хліб Випічка Інші вироби з білого борошна"Численні дослідження показують, що споживання рафінованих вуглеводів пов’язане з такими захворюваннями, як ожиріння та діабет 2 типу", – попереджає дієтолог.Рафіновані вуглеводи, як правило, спричиняють стрибки рівня цукру в крові, що може призвести до подальшого падіння, яке може спровокувати голод і викликати потяг до їжі.Вони також містять цукор, який слід обмежувати, оскільки дієти з високим вмістом цукру пов’язані з підвищеним ризиком багатьох хронічних захворювань.Хоча важливо обмежувати рафіновані вуглеводи та доданий цукор, цільні вуглеводи повинні бути частиною збалансованого раціону.Цільні харчові джерела вуглеводів багаті на поживні речовини та клітковину і не викликають таких же стрибків і падінь рівня цукру в крові.Раніше ми писали про те, які 5 звичок згубно діють на здоров’я.А ще розповідали про те, що у світі набуває шалену популярність новий метод схуднення 30-30-30.