У тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух вдень 26 грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали. Як пишуть у мережі, вибух стався о 12:30 (13:30 за російським часом).Тим часом окупаційна "влада" оголосила ракетну небезпеку в деяких об’єктах Севастополя.Крім того, у Севастополі в районі внутрішнього рейду та Північної бухти застосували димове маскування.Детальної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає.Знищення російського корабля "Новочеркаськ"Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.