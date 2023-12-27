Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати війск РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 355750 (+790) осіб ліквідовано; танків – 5913 (+14) од.; бойових броньованих машин – 10973 (+17) од.; артилерійських систем – 8376 (+10) од.; РСЗВ – 934 од.; засоби ППО – 616 (+2) од.; літаків – 329 од.; гелікоптерів – 324 од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13) од.; крилаті ракети – 1620 (+2) од.; кораблі/катери – 23 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од.; спеціальна техніка – 1240 (+1) од.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.