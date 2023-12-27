В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується погіршення погоди. Майже по всій країні прогнозуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Водночас зберігається плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.По всій країні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура у північній частині вдень +1+6° тепла, на решті території +4+9°, на півдні до +13°. Погода у Києві та областіУ столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігомВітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, I рівень небезпечності.Температура по області вдень +1+6° тепла, у Києві протягом доби +4+6°. Нагадаємо, синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання.Також синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.