Підприємства “Метінвесту” розпочали у 2023 році виробництво 25 нових видів продукції, і частково компенсували виробництво активів у тимчасово окупованому Маріуполі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.Найбільше нових продуктів освоєно в сегменті напівфабрикатів, гарячекатаного рулонного та сортового прокату (по сім), а також холоднокатаного й оцинкованого рулонного прокату (по два). Левова частка нової продукції припала на комбінати "Запоріжсталь" та "Каметсталь".Два види нових продуктів освоїв виробник оцинкованого прокату групи – "Юністіл".Крім того, "Запоріжсталь" розпочала виготовлення семи видів прокату для будівельної та машинобудівної галузі за європейськими, американськими та українськими стандартами. Також завод освоїв виробництво холоднокатаного рулону, призначеного для оцинкування, який раніше постачав ММК імені Ілліча.На комбінаті "Каметсталь" розпочали виробництво сталевих помольних куль діаметром 25 та 100 мм, а також профілю СВП27 для гірничо-металургійного комплексу. Також комбінат випустив два види катанки, які використовуються для перетягування в дріт, виготовлення канатів та метизної продукції.Також "Каметсталь" розпочала виробництво арматури, яка затребувана під час реалізації відповідальних будівельних та інфраструктурних проєктів і застосовується для зведення мостів, укриттів та багатоповерхових споруд.Нагадаємо, раніше повідомлялось, що, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].