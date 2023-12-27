Завтра, 28 грудня, у східних та Сумській областях вночі можливий мокрий сніг. В горах попереджають про ризик сходження лавин. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.Температура: на заході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +6 до +10 вдень; на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень; на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +9 вдень; на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +3 вдень.

Фото: погода на 28 грудня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий", – пише пресслужба.Температура в області вночі від -3 до +2, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень +2 – +4. Попередження про сніголавинну небезпекуЗначна сніголавинна небезпека утримуватиметься: 27 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області; 27-28 грудня – на високогір’ї Закарпатської області."Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір’я", – додає пресслужба. Помірна сніголавинна небезпека очікується 28 грудня на високогір’ї Івано-Франківської області.

Фото: попередження про негоду (meteo.gov.ua)Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.