Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що якщо Захід відмовиться від підтримки України, ймовірність російської агресії проти Литви та НАТО зросте.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi."Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах", – зауважив Науседа.Він допустив і зворотний сценарій – російську агресію у випадку бездіяльності, зауваживши, що він реальний, якщо Захід відмовить у підтримці України. "Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", - зазначив він, коментуючи розмови про загрозу для НАТО з боку Росії.За словами Науседи, "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".Захід про загрозу РФ для НАТОНагадаємо, Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. В Україні на карту поставлено існування Європейського союзу.Напередодні генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт повідомив про те, як Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.Днями президент Чехії Петр Павел також доєднався до подібних заяв, та висловив свою думку про те, що європейські країни не мали би говорити про “втому від війни”, на це мають право лише сторони, які воюють.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.