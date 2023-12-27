На новорічні свята хочеться побалувати домашніх або гостей чимось незвичайним, якимось рецептом, який всі будуть просити після куштування. Здивуйте на свята салатом “Чоловічий каприз”, який готується з м’ясом.Як приготувати салат “Чоловічий каприз”, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на “Прості рецепти”.Що вам знадобиться: Свинина – 300 г Гриби – 400 г Морква по-корейські – 200 г Яйця – 3 шт. Плавлені сирки – 2 шт. Майонез Сіль – 1,5 ч. ложки Цибуля – 1 шт. Цукор – 2 ч. ложки Оцет 9% – 4 ст. ложкиЯк готувати салат "Чоловічий каприз"М’ясо відварюємо до готовності у солоній воді з лавровим листом та чорним перцем. Нарізаємо тонкими пластинами гриби та обсмажуємо їх на сковороді в олії до того моменту, поки не випарується вся волога з них.Яйця варимо на круто, очищаємо та натираємо на дрібній тертці. Так само натираємо плавлені сирки. М1ясо нарізаємо дрібним кубиком.Цибулю нарізаємо чверть кільцями, складаємо у миску, насипаємо ложку солі та цукру, вливаємо оцет. Додаємо воду і маринуємо приблизно 10 хвилин, щоб пішла гіркота.У велику глибоку тарілку викладаємо рівним шаром м’ясо, робимо сіточку з майонезу. Зверху викладаємо мариновану цибулю. Робимо майонезну сіточку.Далі – шар зі смажених грибів, сіточка, наступний – яйця, теж змащуємо майонезом. Потім – шар корейської моркви й останній – шар з натертих сирків. Кожен шар змащуємо майонезом. Прикрасити салат можна зеленню.

Викладайте всі інгредієнти шарами (Скриншот)Раніше ми розповідали про те, як приготувати крем-сир вдома за ідеальним рецептом.А ще писали про те, як зробити найпростіші гамбургери.