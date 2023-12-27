Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що мріяла заспівати у дуеті з репером Skofka, однак він був проти.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для програми “33 питання” на Люкс.ФМ.ДеталіЗа словами доньки покійної Ніни Матвієнко, коли вона запропонувала артисту випустили спільний трек, його команда заявила, що їм не цікава співпраця з нею."Я б хотіла [дует] зі Skofka, але він відмовив мені. Мені передали послання від нього, що нецікаво", – заявила Тоня. Зазначимо, що Skofka, справжнє ім’я якого Володимир Самолюк, увірвався у музичну індустрію у 2021 році, випустивши дебютну пісню Otaman разом з українським музикантом Олегом Псюком.Найвідоміші хіти репера - "Не забудемо і не пробачимо" та "Чути гімн".

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)Нещодавно донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її “бісить” чоловік.Також вона висловилася про появу зрадників-“кроликів” біля труни матері.