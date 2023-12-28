Сили оборони України на Херсонському напрямку утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро, та намагаються його розширити попри числені ворожі атаки та штурми.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.У військовому командуванні зазначили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни "надалі продовжують заходи із розширення плацдарму"."Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій", – йдеться у ранковому зведенні.В Генштабі розповіли, що протягом минулої доби російські загарбники здійснили 13 штурмових дій на позиції Сил оборони. Усі вони були безуспішними, противник отримав "гідну відсіч та відступив". "Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – додали військові.Плацдарм ЗСУ на східному березі в Херсонській областіНагадаємо, на лівому березі Дніпра у Херсонській області майже два місяці триває операція Збройних сил України. Захисникам вдалося закріпитися на кількох плацдармах.Попри відносно невеликі розміри плацдармів та безперервні атаки з боку окупантів із застосуванням усіх видів озброєння, противник досі не може перехопити ініціативу.Раніше у Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.Також повідомлялося, що російському диктатору Володимиру Путіну на прес-конференції 14 грудня довелося прокоментувати плацдарм ЗСУ та нездатність російської армії щось із ним зробити. Раніше військовий експерт Олександр Коваленко в бесіді з РБК-Україна розповів, чи є ознаки чергового "жесту доброї волі" росіян на лівому березі Дніпра.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.