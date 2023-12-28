Російські війська завдали авіаудару по селу Глушківка Куп’янського району Харьківської області у четвер, 28 грудня. Троє людей поранені.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області."Росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. Внаслідок авіаудару постраждали три жінки - 58, 60 та 76 років. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", – йдеться в повідомленні.Крім того, в селі пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків.

Наслідки обстрілу села Глушківка Куп’янського району Харківської області 28 грудня (t.me/synegubov)За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.Обстріл ВовчанськаРосійські війська 28 грудня атакували і Вовчанськ Харківської області. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена. Під час обстрілу місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. За даними рятувальників, кількість постраждалих уточнюється.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.