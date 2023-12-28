Прокурори та слідчі Нацполіції України передали два вантажні автомобілі на потреби однієї з військових частин Збройних Сил України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.Правоохоронці вилучили та заарештували спецтехніку, якою злочинна група незаконно видобувала пісок на сільськогосподарських землях.У такий спосіб видобуто понад 160 тисяч тонн піску. За підрахунками, завдані навколишньому середовищу збитки становили 118 млн грн.

Фото: Правоохоронці передали на потреби ЗСУ заарештовану вантажну техніку (gp.gov.ua)Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Досудове розслідування продовжується.Раніше ми повідомляли, що поліція на блокпості затримала чоловіка , який перевозив бурштин. У машині виявилося понад 300 кг каменю.Також ми писали, що правоохоронці викрили наркосиндикат , який діяв у кількох регіонах країни. Прибуток злочинної організації становив 100 млн гривень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .