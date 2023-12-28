Війна в Україні стане позиційною та виснажливою. Вона може тривати, поки одна зі сторін не видихнеться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу у коментарі Delfi."Зараз ми повернемося до status quo, вона (війна, – ред.) знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", – сказав він.При цьому Науседа вважає, що Росія буде намагатися перехопити ініціативу, а Україна максимально протистояти цього. Хоча він впевнений, що у разі прориву фронту росіянами Україна не програє війну."Росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу, як мобілізувати людей, так і направити все на військові цілі. Можливості інших держав більш обмежені, просто тому, що вони – демократичні суспільства. Все це ті фактори, але ще раз повторюю - не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", – наголосив президент Литви.На думку Науседи, Москва може демонструвати, що нібито готова до переговорів, хоча це лише "тактичні хитрощі".Лідер Литви підкреслив, що лише Україна буде вирішувати, коли починати переговори з Росією.Допомога ЛитвиВарто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія – з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.Пізніше, 24 листопада, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що передані Литвою NASAMS вже на бойовому чергуванні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.