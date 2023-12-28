Російські терористи вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних човни й фрегат “Адмірал Макаров”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня України. Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет. "Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно. Бережіть себе, як ми бережемо Україну", – додала пресслужба. Російська блокада моряРосійські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.В середині грудня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповідала про те, що флот Росії наразі не такий активний у Чорному й Азовському морях. Ймовірно, ворог очікує морозів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.