Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Пошкоджено громадянську інфраструктуру, є поранені.Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.Херсон за добу росіяни обстріляли тричі, двічі зазнав обстрілу Станіслав і один раз під обстріл потрапила Тягинка."Постраждали 2 особи", – заявила Гуменюк.За словами Наталії Гуменюк, ворог сім разів обстрілював Херсон із керованих авіабомб."Ворог намагався бити по прибережній інфраструктурі правого берега, намагаючись зупинити постачання до Сил оборони, які на лівому березі вдало відображають штурми ворога. Їх за минулу добу було 10", – зазначила Гуменюк.Зведення ОВАЗа словами спікера Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, Херсон росіяни обстрілювали ближче до другої години ночі. Виникла пожежа, на щастя, обійшлося без постраждалих.Росіяни також обстрілювали Берислав та Новоберислав. В результаті є загиблий."Один загиблий у Новобериславі. Чоловіка знайшли мертвим", – повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.Обстріл Херсонської областіРосійські війська регулярно обстрілюють Херсон керованими авіабомбами та з артилерії через контроль лівого берега області.Так, 27 грудня у Херсоні через обстріл спостерігалися перебої з електрикою та мобільним зв’язком.26 грудня росіяни вдарили евакуаційним потягом у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та 4 вагони поїзда. Детальніше про атаку – читайте у матеріалі РБК-Україна.Увечері 26 грудня стало відомо про трьох поранених мирних жителів під час обстрілу Херсона. Один із них у тяжкому стані. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.