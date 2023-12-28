Зовсім скоро Новий рік, тому багато хто збирає цікаві рецепти страв, щоб порадувати чи здивувати близьких за святковим столом. На застіллі майже у всіх обов’язково є салати.Як приготувати смачний салат з ананасами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на “Прості рецепти”.Що вам знадобиться: Куряче філе відварене (можна взяти копчене) – 200-250 г Консервовані ананаси – 200 г Яйця – 3 шт. Цибуля – 1 шт. Сир твердий – 100 г Оцет 9% – 5 ст. ложок Цукор – 1 ст. ложка Вода – 8 ст. ложок Майонез Волоські горіхи – за бажаннямЯк приготувати салат з ананасамиЦибулю потрібно нарізати півкільцями. У мисці змішати воду, оцет та цукор та отримати маринад. Цибулю потрібно залишити у цьому маринаді на 15-20 хвилин. Потім воду злити.Курку нарізати невеликими шматочками, а ананас – кубиками. Яйця відварити та також нарізати кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.Дно тарілки змащуємо майонезом і першим шаром викладаємо цибулю. На цибулю другим шаром викладаємо курку, змащуємо майонезом. Третій шар – ананаси, знову змащуємо майонезом.4 шар – яйця, потім майонез. А усю конструкцію зверху посипаємо тертим сиром. За бажанням можна посипати рубаними волоськими горіхами, які чудово доповнюють цей салат.

Смачний салат з ананасами (скриншот)Раніше ми писали про те, як приготувати ідеальний майонез за 3 хвилини.А ще розповідали про те, як приготувати королівський новорічний салат.