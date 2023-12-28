Для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення флоту Росії в східну частину Чорного моря, а також в Азовське. До того ж знищення великого десантного корабля “Новочеркаськ” знову посилить тиск на країну-агресора.Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR."Російська Федерація продовжує намагатися тиснути на українську сторону, і, мабуть, найпомітнішою подією на суходолі є взяття Мар’їнки наприкінці минулого тижня, звідки відступили українські підрозділи. В іншому на фронті особливих змін не відбулося", - сказав Ківісельг, коментуючи ситуацію на фронті.Говорячи про удар по "Новочеркаську" він нагадав, що українські війська і раніше проводили успішні атаки в Криму.За його словами, така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де знаходяться засоби російської ППО. Це вимагає "хорошої підготовки й збігу обставин"."Безумовно, ця атака знову посилить тиск на Росію, щоб вона перемістила свої підрозділи якомога далі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної здатності, які працюють швидко. Тепер вони змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, у порт Новоросійська, який розташований на території РФ, а не на окупованих територіях", - пояснив глава естонської розвідки.Знищення "Новочеркаська"Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".Згодом з’ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тому вибух був дуже потужним."Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити українським захисникам.Більш детально про успішний удар ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.