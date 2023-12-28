Тренерський штаб національної команди України з біатлону закрив останню вакансію у складі на четвертий етап Кубка світу 2023/24 у німецькому Обергофі.Про це заявив старший тренер української збірної Микола Зоц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне Спорт”.Жіноча збірна України визначилася з шостою біатлоністкою команди в Німеччині. На етапі в Обергофі відбудуться дві індивідуальні гонки – спринт і переслідування, а також класична естафета.Скориставшись турнірною паузою, Зоц із помічниками наважилися на кадрові зміни в лавах збірної. Спершу замість Анни Кривонос до стартів вирішили залучити Любов Кип’яченкову. Тепер же компанію їй, Ірині Петренко, Юлії Джимі, Анастасії Меркушиній та Христині Дмитренко складе Олена Городна.Щоправда, 19-річна спортсменка поїде до Обергофа в статусі запасної. Прийдешній етап стане для неї третьою можливістю стартувати на рівні Кубка світу. Городна фінішувала 68-ю у спринті в Гохфільцені. Вітчизняні біатлоністки поїдуть до Німеччини 2 січня.Результати українських біатлоністок у сезоні 2023/24Залікові очки впродовж трьох етапів завоювали 5 українок. Найкращий результат – Петренко (102 пункти).Найвище місце в індивідуальних гонках – 10-те – здобула Анастасія Меркушина. Вона замкнула десятку в гонці переслідування в швейцарському Ленцергайде. Натомість найкращий фініш Кривонос – 40-ва позиція в індивідуальній гонці в Естерсунді.До слова, українець Підручний поділився напрацюваннями на Різдвяну гонку в інтерв’ю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.