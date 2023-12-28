Погода в Україні 28 грудня буде майже без снігу. У всіх областях вдень плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на сході та у Сумській області можливий невеликий мокрий сніг.Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. У східних областях пориви до 15-20 м/с.Температура повітря вдень +1 +6 градусів, а на заході та півдні України до +4 +9 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до – 3. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, але опадів не очікується Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, поривчастий.Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі близько нуля градусів, а вдень +2 +4. Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.