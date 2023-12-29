Російські військові атакували Львівську область ударними дронами Shahed. У Львові є приліт по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Андрія Садового."За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", – йдеться у повідомленні.Російський обстріл України 29 грудняСьогодні вночі, 29 грудня, російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та Львові. Повідомлялося про роботу ППО.У Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.Крім того, росіяни обстріляли Сумську область. Є поранені, пошкоджено багатоквартирний будинок.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.