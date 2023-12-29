Сьогодні, 29 грудня, в Україні опадів не передбачається. Щоправда, дощ та сніг можливі на сході та у Полтавській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укргідрометцентр”."Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг", – розповіДо то го ж сьогодні, вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с."Температура вдень 4-9° тепла, у південній частині та місцями у західних областях 8-13° тепла", – додали в "Укргідрометцентрі". Рекорди погоди у КиєвіПогода у Києві постійно встановлює нові рекорди. Наприклад, 26 грудня у Києві зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив 5,9° тепла, що на 0,1° вище, ніж у 2015 році.А 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня та становила 20,6° тепла. Таким чином було побито столітній рекорд.Крім того, у червні в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив показник 2012 року. У липні Києва було встановлено рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.