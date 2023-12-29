Часто усі їдять на сніданок бутерброди з червоної риби. Однак, як виявилось, таку рибу можна чудово замінити оселедцем. Варто знати, про вплив таких продуктів на організм.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дієтолога та нутриціолога Таміли Максюх.Яку рибу обрати для сніданкуЗа словами експерта, оселедець – нічим не гірший за червону рибу.Вміст жиру в сьомзі – 20,5 г на 100 г, а в оселедці – 20,6 г на 100 г. А калорійність 257 ккал/100 г та 253 ккал/100 г відповідно.Тому фактично це рівноцінна риба по вмісту корисних жирів. До того ж оселедець набагато дешевший.Дієтолог зазначила, що сніданок обов’язково повинен бути білково-жирним, тому жировий компонент можна орати будь-який.Оселедець багатий корисним риб’ячим жиром, який знижує рівень холестерину в крові. Також оселедцевий жир знижує ризик виникнення діабету другого типу. Антиоксиданти в складі оселедця корисні для імунітету.Жирні кислоти омега-3, які містяться в червоній рибі, знижують ризик атеросклерозу, знижують рівень холестерину, роблять шкіру і волосся еластичними і сяючими, а також допомагають боротися із запаленнями і зміцнюють імунітет."У вигляді експерименту раджу скуштувати оселедець на сніданок. Ви заслуговуєте на те, щоб отримувати найкорисніше, тому почніть зміни у своєму житті вже зараз", – йдеться у повідомленні.Кому не можна їсти оселедець та червону рибуСолоний оселедець шкідливий для гіпертоніків, оскільки сіль сприяє підвищенню тиску. Не рекомендується його вживання також при захворюваннях нирок і хвороб сечового міхура.Червону рибу потрібно акуратно вводити в раціон у разі наявності харчової непереносимості, проблем з печінкою і жовчним міхуром.Також важливо правильно вибирати червону рибу, яка не буде шкодити організму.Раніше ми повідомляли, як швидко засолити червону рибу.Також ми писали, як в магазині купити оселедець з ікрою.