В чорноморському регіоні Туреччини сталася масова ДТП. Внаслідок аварії загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення.РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало відомості про дорожньо-транспортну пригоду у Туреччині.Під час підготовки матеріалу використовувалися матеріали: міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу у соцмережі Х, видання телеканалу CNN Türk."Сьогодні вранці о 04:36 10 людей загинули на місці і 59 отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті ланцюгової дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автомагістралі Сакарья-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї", – повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини.Як зауважив Коджа, постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги."Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров’я постраждалих", - зазначив він. Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.Як стверджували очевидці, деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.Нещодавні масові ДТПНа польсько-українському кордоні 14 грудня стався наїзд на трьох українських водіїв. Водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, був затриманий поліцією.Також ми повідомляли про те, що у районі села Надія (Дніпропетровська область) сталася аварія за участю чотирьох легкових автомобілів. В результаті ДТП загинув чоловік, ще троє постраждали.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.