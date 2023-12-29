У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем. Як виявилося, що постачанням “потрібного” напою до місцевих магазинів займалися партизани.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка."В Маріуполі зафісовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до лекої діареї", – розповів він.За даними Андрющенка, в зв’язку з чим окупанти вкотре заборонили продавати алкоголь військовим.Допомогли партизаниПри цьому, Маріупольський Спротив повіомляє, що поставили невелику партію отруєнного алкоголю в мережі так званих "наливаєк", які спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам."Поставка вийшла вдала", – констатує Андрющенко.Не перша ліквідація окупантівЗазначимо, що це не перша ліквідація російських військових у Маріуполі при різних обставинах. Наприклад, у середині жовтня повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.Крім того, російські окупанти мають великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають у захоплений Крим. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів та посилили патрулювання Джанкоя.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.