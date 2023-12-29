Росіяни вдруге за ніч обстріляли ракетами Харків. У місті пролунали чотири вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова."Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", – повідомив він.Російський обстріл України 29 грудняСьогодні вночі, 29 грудня, у Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.Також російські загарбники атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.Крім того, у Львові дрон прилетів по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.