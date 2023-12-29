Завтра, 29 грудня, на сході України, а також у Полтавській області можливі дощі та мокрий сніг. Попереджають про сильний вітер в Карпатах. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.Температура: на заході коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +6 до +10 вдень; на півночі коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +7 вдень; на півдні коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень; на сході коливатиметься від -3 до 0 вночі й від +4 до +7 вдень.

Фото: погода на 29 грудня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі від 0 до +2, а вдень від +5 до +7.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців попереджали про ризик сходження лавин. Також нещодавно синоптик розповіла про те, коли очікувати похолодання в Україні. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.