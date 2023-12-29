Один з найпопулярніших салатів, які готують для святкового столу – це салат з крабових паличок. У кожного кухаря є свої перевірені рецепти, а ми пропонуємо вам спробувати дуже ніжний варіант, який багатьом сподобається.Як приготувати ніжний салат з крабових паличок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.Що вам знадобиться: Крабові палички – 250 г Ананаси консервовані – 450 г Сир твердий – 200 г Кукурудза – 1 банка Сіль, перець – до свого смаку Майонез – 2 ст. ложкиЯк готувати салат з крабових паличокСир та крабові палички нарізати дрібним кубиком. З ананасів злити сік, за потреби порізати. Всі ці інгредієнти потрібно змішати, додати консервовану кукурудзу. Потім додати сіль, спеції та заправити майонезом. Усе ретельно перемішати."Дуже швидко готується, а ще швидше зникає зі столу", – зазначає кулінарка.У цей салат також можна додати відварені яйця. Якщо ви любите викладати салати шарами, то можна зробити так:1 шар – крабові палички, майонез2 шар – сир, майонез3 шар – ананаси, майонез4 шар – кукурудза, майонез Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Готую з любов‘ю. Фудблог (@cook_julija_simonchuk)До речі, раніше ми писали про те, як приготувати дуже смачний салат з ананасами.А ще розповідали про те, як приготувати святковий королівський салат.