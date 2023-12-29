Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо Україні знизилися в грудні 2023 року. Автогаз подешевшав після різкого зростання восени.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу “Консалтингової групи А-95”.За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 грудня на бензин А-95 становлять 51,48 гривні за літр (-2,88 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,50 гривні за літр (-2,80 гривні), на автогаз 29,83 гривні за літр (-6,83 гривні). Ціни на АЗС 29 грудня Причини зміни цінНагадаємо, автогаз різко подорожчав в Україні в жовтні-листопаді через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила. Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, до нас потрапляла щонайменше третина палива, яке вироблялося в Російській Федерації чи Білорусі, і потім через різні схеми надходило. "Правила змінилися і такі схеми припинили масово застосовувати", – повідомив Рябцев.Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. Сьогодні нафта коштує близько 77,50 доларів за барель. За 2023 рік ціни впали на 10%.