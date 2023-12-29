Під удар масованої атаки РФ по Україні 29 грудня потрапила і Київська область. Зокрема, під обстрілом були одразу три райони, одну людину було поранено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України."Київщина. Унаслідок російської атаки пошкоджено 11 приватних будинків та 11 автівок, травмована 1 людина", – йдеться в повідомленні. На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники."Рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Фастівському, Бориспільському та Бучанському районах", – додали в МВС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.