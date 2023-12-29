У низці областей України сьогодні вранці, 29 грудня оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано пуски ракет крилатих ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Що відомо про причину тривогиУ відомстві зазначили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.Повітряні Сили повідомили про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.Також повідомляється про ракети через Сумську область в напрямку Полтавської. Мапа тривогСтаном на 07:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України Російський обстріл УкраїниСьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів. Прогримів вибух й у Черкасах. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.