Повітряні сили НАТО у 2023 році злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії. Більшість перехоплень була над Балтійським морем.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News."Переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО і російськими літаками були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російською військовою авіацією залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", – заявив представник Альянсу Ділан Вайт.Після вторгнення Росії в Україну союзники НАТО посилили авіацію на східному фланзі, перекинувши винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони."Винищувачі НАТО чергують цілодобово і готові реагувати у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряний простір наших союзників", – додав Вайт.Нагадаємо, у серпні 2023 року протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски. Вони не порушили повітряний простір Штатів.Також раніше британські Typhoon перехопили бомбардувальники РФ Ту-142 біля Шотландії. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.