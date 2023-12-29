Російські окупаційні війська атакували, ймовірно, ракетами Конотоп Сумської області сьогодні вранці, 29 грудня. Постраждало троє людей, пошкоджено багатоквартирний будинок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram."Сьогодні рано-вранці російські терористи скоїли черговий злочин проти мирного населення. Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу", – йдеться у повідомленні. У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Також сталось загорання автомобіля.На місці працюють усі необхідні служби. Людей закликають не ігрорувати сигнали повітряної тривоги.Російський обстріл України 29 грудняСьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.Прогримів вибух й у Черкасах. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.