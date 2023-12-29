Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Свириденко в ході свого візиту на заводи в Нікополі. "Купівля турецьких чи китайських виробів - це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами і намагаються заробляти та виживати", – заявила вона.За її словами, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства - це єдині острівці "нормальності" для людей.Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Юлія Свириденко.Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні критично важливо зменшити споживання імпортних товарів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.