У Дніпрі пролунав вибух сьогодні вранці, 29 грудня. По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”."У Дніпрі чутно звуки вибухів", – йдеться у повідомленні. Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.Також військові заявляли про балістику з півдня на Дніпро. Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи у місті. Російський обстріл України 29 грудняСьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.Прогримів вибух й у Черкасах. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.