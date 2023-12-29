Вибухи у Києві пролунали зранку 29 грудня. У столиці працює протиповітряна оборона.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram."Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", – написав він.Додамо, що початку цієї доби у Києві вже тричі оголошували повітряну тривогу. Востаннє сирени завили о 6:47. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів ракетами.Повторні вибухиУ Києві після 7:50 пролунали повторні вибухи. Мер столиці заявив, що у місті "інтенсивно працює ППО".Карта повітряних тривог станом на 7:40 Масована атакаРосійські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.Відомо, що по Харкову вдарили ракетами. За ранок окупанти вже двічі обстріляли місто.Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.