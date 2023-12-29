Російські війська після вечірньої атаки “Шахедів” взялися масовано обстрілювати Україну зі стратегічної авіації. Відомо про “прильоти” ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів, також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про масовану атаку на цю мить.Коротко про головне В Одесі пізно ввечері внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було ліквідовано. Львівську область атакували щонайменше 10 "Шахедів". Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Харків опинився під масованим ударом. Росіяни атакували двома видами ракет – С-300 та Х-22. Зараз відомо про щонайменше 8 прильотів по місту, є проблеми з подачею електрики для транспорту. Вибухи в Харкові тривають. У Сумській області ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Відомо про трьох травмованих, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля. У Києві, Дніпрі, Одесі лунають вибухи.Наразі продовжується атака росіян крилатими ракетами. По всій країні триває небезпека.

Фото: мапа повітряних тривог станом на 07:52Чим атакують росіяни? Новина доповнюється…