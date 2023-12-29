Російський агресор обстрілює Одесу й Одеську область. У місті чути вибухи.Про це повідомляє видання Думська."В Одесі чути вибухи. Працює ППО".О 7:46 видання повідомило про повторні вибухи у місті.Масштабний обстріл України 29 грудняВ ніч на 29 грудня в Одесі під час повітряної тривоги російський ударний дрон типу Shahed влучив у житловий будинок. Виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.Крім того, у Львові дрон прилетів по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.Ближче до ранку агресор накрив Україну масштабним ракетним обстрілом. Вибухи чути у багатьох областях і містах країни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.