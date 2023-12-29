Заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва – це інструмент впливу. Але прогнози про захід ЗСУ у Крим справдилися, українці там були цього року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв’ю “Суспільному”.Коментуючи заяви, що цього року українська армія зайде в окупований Крим, Юсов наголосив, що інформація - це також зброя."Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат", – сказав він.При цьому представник ГУР наголосив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму."А що стосується конкретних заяв – вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа", – додав Юсов.Рейди у КримЦього року українські військові здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього. Зокрема, були також і вилазки на окупований півострів.Нагадаємо, що однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над "вишками Бойка" - нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях. Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв’ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.