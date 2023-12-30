Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 30 грудня, за добу становили 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 358 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 15 БПЛА і 20 ББМ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 358 270 (+750) осіб ліквідовано; танків – 5969 (+16) од; бойових броньованих машин – 11 053 (+20) од.; артилерійських систем – 8434 (+17) од.; РСЗВ – 939 (+1) од.; засоби ППО – 621 (+1) од.; літаків – 329 од.; гелікоптерів – 324 од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15) од.; крилаті ракети – 1708 (+88) од; кораблі/катери – 23 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11 244 (+29) од.; спеціальна техніка – 1260 (+6) од.Актуальна ситуація на фронтіЗа даними мапи Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута.Згідно з даними розслідувачів ВВС, за останні два тижні на війні в Україні були ліквідовані щонайменше п’ять вищих офіцерів Збройних сил РФ.Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.