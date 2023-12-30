Вчорашній масований удар по Україні з боку російських терористів не був помстою за знищений “Новочеркаськ”. Удари планують по пріоритетності.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону."Розумієте, яка може бути помста? В нас війна фактично два роки скоро. Наша мета – знищувати їх, а їх мета – знищувати нас, як державу в цілому. Удари плануються відповідно до стратегічних й тактичних цілей. Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений, чи ні. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні", – відзначив Ігнат. За словами речника Повітряних сил, удари прописані відповідно по пріоритетності. Наприклад, сьогодні вночі ворог атакував "Шахедами" прифронтову зону, попри те, що безпілотники здатні "дістати" до західних областей. Більшість БпЛА летіли в напрямку Херсонської області. "Ми розуміємо, що ворог змінює пріоритети своїх цілей. Маємо посилюватись й готуватись до різних викликів", – додав Ігнат. Ракетний обстріл України та "Новочеркаськ" Ракетний удар Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей."Новочеркаськ" У ніч на 26 грудня Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", який терористи розташували в порту Феодосії. Корабель було знищено, а разом й з ним було ліквідовано 74 моряків. Тим часом росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.